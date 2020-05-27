“Avrupa’yı istiyorum”

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada evlerine kapanan futbolcular canlı yayınlarla taraftarlarla buluşmaya devam ediyor. Moderatör Bülent Kol’un önceki akşam konuğu Çorum FK altyapısından yetişen genç kaleci Onur Tekin oldu. Çorum FK’nın 2.Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olan genç eldiven taraftarlardan gelen sorulara içtenlikle cevap verdi.

“KÜME DÜŞMEK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Çorum FK’ya gönül vermiş bir taraftarın ikinci yarıda yaşanan düşüş ile ilgili sorusu üzerine açıklama yapan Onur Tekin, “Çorum FK’nın kalan 6 haftada küme düşeceğini iddia edenler var. Bu düşüncesi olanlar küme düşme kelimesini unutsunlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu cümleyi kullanmasınlar. Bu takımı ilk yarıda biz göklere çıkardık, ikinci yarıda da dibe vurmasına biz sebep oldu. Çok puan kaybettik katılıyorum ama. Kalan 6 haftada toplanacak en yüksek puanı toplayacağımıza inancımız tam. Düşüşün sebebi tamamen şansızlık. Çoğu maçta iyi oynamamıza rağmen çok gereksiz puanlar kaybettik. İnşallah yeni sezonda daha dirençli ve istekli bir takım olacağız” ifadelerini kullandı.

“HAYALLERİM DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUM”

Çorum Futbol Kulübü’nde futbol oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten 21 yaşındaki genç kaleci, Çorum FK’da forma giymenin herkese nasip olmayacağını belirtti. Bu konuda kendini çok şanslı bulduğunu da ifade eden Onur, “Ben hayallerim doğrultusunda çalışmalarıma devam ediyorum. İlk hayalim Çorum FK forması giymekti bunu başardım. Şimdi sırada diğer hayallerim var. İlk olarak üst ligde oynamak, daha sonra süper lig, sonra milli takım ve son olarak Avrupa’da forma giymek istiyorum” dedi.

“SAVAŞA ÇIKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Bir taraftarın İstiklal Marşı’nı yüksek sesle okuması ile ilgili sorusunu da cevaplandıran Onur Tekin, “Ben maça çıkarken, kendimi savaşa çıkmış gibi hissediyorum. Bu şekilde kendimi motive ediyorum. Bu yüzden İstiklal Marşı’nı da okurken istem dışı o şekilde okuyorum. Kaldıki sezon başından beri ben hep o şekilde okudum. Ancak Kasımpaşa ile oynadığımız kupa maçı sonrası bu okuma şeklim basına yansıdı. Bundan sonra da hep bu şekilde okumaya devam edeceğim”

“HİSSETTİĞİM OLDU”

“Adana’da oynanan final maçı öncesi maçın penaltı atışlarına kalması durumunda rakibin ilk penaltıyı sola atacağını düşünmüştüm. Penaltı atışlarında ilk iki atışı rakip oyuncu sola attı. Üçüncü ve ilk kurtardığım penaltıda bu kez sağa atacağını hissettim ve öyle de oldu” ifadesini kullandı.

“SANCAKTEPE MAÇINDA HARİKA OYNAMIŞTIM”

Moderatör Bülent Kol’un kendini en beğendiğin ve beğenmediğin maçlar hangisi sorusu üzerine genç eldiven Onur Tekin, “İstanbul’da oynanan ve 1-0 yendiğimiz Sancaktepe maçında harika bir oyun ortaya koymuştum. En kötü oynadığım karşılaşma ise ikinci yarıda içeride oynadığımız ve 3-1 kaybettiğimiz İnegölspor maçı olduğunu düşünüyorum” dedi.

“TÜRKİYE’DE BEŞİKTAŞ”

Bir taraftarın ileride hangi takımlarda oynamak istersin sorusunu da cevaplayan Onur Tekin, “Türkiye’de Beşiktaş’ta oynamak isterim. Aslında Fenerbahçe’yi tutuyorum ama taraftarın coşkusu nedeni ile Beşiktaş’ı tercih ederdim. Avrupa’da ise Liverpool ve Real Madrid’de oynamayı düşünebilirdim. Süper Lig’de Anadolu takımlarında ise tercihim kesinlikle Sivasspor olurdu” ifadelerine yer verdi.

“SERİK MAÇINI UNUTAMIYORUM”

En unutamadığı maç hakkında da açıklama yapan genç kaleci, Adana’da oynanan Serik Belediyespor final maçını unutamadığını söyledi. Maç öncesi ve sonrası muhteşem bir ortam olduğunu dile getiren Onur, penaltılar öncesi taraftarların kendisini tribüne çağırıp motive etmesini ise çok etkileyici bulduğunu dile getirdi.

“BAHRİ KAYA TARTIŞILMAZ”

Bir taraftarın Mehmet Aurelio mu? yoksa Bahri Kaya mı? sorusuna düşünmeden Bahri Kaya cevabını veren Onur, “Aslında ikisi de üst düzey futbol oynamış isimler. Ancak Bahri Kaya’nın ne tecrübesi ne futbol bilgisi tartışılır. Mehmet Aurelio’nun Brezilya’lı olması nedeniyle insanların ilgisi biraz daha fazla. Ama bilgi anlamında ve oyunu okuma anlamında Bahri Kaya bir tık daha önde” dedi.

“YAKUP ALKAN BENDE İZ BIRAKTI”

Birlikte forma giydiği futbolcular hakkında gelen soru üzerine başarılı file bekçisi unutamadığı ve iz bırakan futbolcular başında Yakup Alkan’ın geldiğini söyledi. Yakup Alkan’ın son vuruşları süper lig ayarında olduğunu da belirten Onur, “Kötü oynasa dahi kesinlikle maçı çevirebilecek kalitede son vuruşları vardı. Hem oyun anlamında hem de futbolculuk anlamında bende iz bıraktı” ifadesini kullandı.

“ESKİLERDEN VOLKAN, YENİLERDEN UĞURCAN”

Çorum FK’ya gönül vermiş bir taraftarın örnek aldığın kaleci kim sorusu üzerine Onur Tekin, “Eski kalecilerden Volkan Demirel’in çok maçını izler ve kendisini örnek alırdım. Volkan’ın yanı sıra Rüştü Reçber de çok beğendiğim bir kaleciydi. Yeni kalecilerden ise tartışmasız Uğurcan Çakır diyebilirim. Günden güne kendisini çok geliştiriyor” dedi.

“SERCAN ÇOK YETENEKLİ”

Çorum Futbol Kulübü’nün eski kalecileri hakkında gelen bir soruya içtenlikle cevap veren 21 yaşındaki Onur Tekin, “Sercan Çobanoğlu içlerinde ki en yetenekli kaleciydi. Kendisiyle ağabey-kardeş ilişkimiz var. Örnek aldığım bir isim. Benim bir takımım olsaydı ve bu takıma kaleci transfer yapacak olsaydım ilk alacağım isim Sercan Çobanoğlu olurdu” dedi.

“İKİNCİ YARIYA KÖTÜ BAŞLADIM”

Performansı hakkında bir taraftarın eleştirisine cevap veren Onur Tekin, “Taraftarımız haklı. İkinci yarının başlarında hem takım olarak, hem de kendi bireysel performansım çok kötüydü. Kendimi o ara hiç beğenmiyordum. Ancak salgın öncesi 3-4 hafta toparlamıştım kendimi. İyi maçlar çıkarmaya başlamıştım. Bu kez de salgın başladı” ifadesini kullandı.

“MERT ILIMAN İLE İYİ ANLAŞIYORUM”

Takımda en iyi anlaştığın futbolcu kim sorusunu cevaplayan başarılı file bekçisi, “Takımda bir çok kişi ile iyi anlaşırım aslında ama en çok Mert Ilıman ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Mert ağabeyin yanı sıra Batuhan, Nafican ve altyapıdan takıma dahil olan Ahmet ile de çok iyi anlaşıyorum. Hatta Ahmet’i kardeşim gibi görüyorum” dedi.

(Spor Servisi)