Avcılardan tam isabet

Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Avcı Başı Atıcılık yarışlarında heyecan sona erdi. Melikgazi Atış Poligon’unda gerçekleşen yarışlara 145 sporcu katıldı. 50 yaş üstü avcılar, profesyonel, avcılar ve tek kurşun olmak üzere 4 kategoride gerçekleşen atış yarışları nefesleri kesti. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Atıcılar ve Avcılar İl Temsilcisi Celal Taşdelen ve çok sayıda atıcılık tutkunlarının izlediği yarışlar sonunda kategorilerinde ilk 4’e giren sporculara ödülleri takdim edildi. Kategorilerinde dereceye giren atıcılar şu şekilde oluştu;

50 yaş üstü avcılar: 1.Atilla Ahıskalı, 2.Hulusi Kılıç, 3.Ahmet Koç, 4.Cemil Ahıska.

Profesyonel: 1.Serkan Kaya, 2.Satılmış Çalışkan, 3.Necati Abdal, 4.Mesut Tuncay.

Avcılar: 1.Ayhan Bolat, 2.Mehmet Çolak, 3.Faruk Ildıran, 4.Emrah Kaplan.

Tek kurşun: 1.Levent Duman, 2.Fatih Koş, 3.Necati Abdal, 4.Hulusi Kılıç.

Yarışlar hakkında açıklama yapan Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Celal Taşdelen, Avcı Başı atıclılık yarışlarına ilginin bir hayli fazla olduğuna dikkat çekti. Bu gibi organizasyonlarda atıcıların gösterdikleri performanstan oldukça memnun kaldıklarının da altını çizen Taşdelen, İl Temsilciliği olarak buna benzer yarışların devam edeceğinin de müjdesini verdi.

(Rıfat KARA)