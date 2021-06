Atlı’dan Şahiner’e teşekkür ziyareti

Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Spor Kulübü bilindiği üzere 9 Nisan 2021 tarihinde Kayseri Gençlerbirliği kadın futbol takımı ile özel bir maç yaptı. Bu maç öncesi Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Çorum temsilcisi için araç tahsis ederek yaşanan krizi çözmüştü. Bunun üzerine önceki gün Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Kulübü Başkanı Fatih Atlı, antrenörler ve kulüp sporcuları Başkan Şahiner’i makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Ziyaret esnasında Abdulkadir Şahiner’in spora ve sporcuya verdiği değerden bahseden Atlı, "Kayseri maçı öncesi yaşadığımız bir krizde bizi yalnız bırakmayan ve tüm sporcu kardeşlerimizin her daim yanlarında olduklarını beyan ederek sporcularımıza araç tahsis eden Sayın Sungurlu Belediye Başkanımız Abdulkadir Şahiner'e teşekkür ederiz. Kendisi ve ekibi her konuda yanımızda olduklarını sonuna kadar hissettirdiler. Bizde kendisini makamında ziyaret ederek teşekkür etmek istedik. Bizleri misafir ettiği içinde ayrıca teşekkür ederiz. " dedi

Genç sporcularının başarılarından gurur duyduğunu ifade eden Başkan Şahiner, “Bizler bu koltuklarda boşuna oturmuyoruz. Elimizden gelen her şeyi her konuda yapmaya her zaman hazır olduk ve yaptık. İlimizin ilk ve başarılı kadın futbol takımını yalnız bırakmamız tabi ki mümkün değildi. Sporun ve sporcularımızın her zaman yanındayız. Belediyemiz ve şahsım adına ne yapılması gerekirse maddi manevi imkânlarımızla biz buradayız” dedi.

Başkan Fatih Atlı, antrenör Onur Alagöz ve sporcular, Şahiner'e çiçek takdim ederek ziyareti sonlandırdı.

(Spor Servisi)