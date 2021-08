Atlı Tv8’e konuk oldu

Cumartesi günleri saat 15.30’da Tv8’de yayınlanan Sektörün Enleri programının bu haftaki konuğu Çorum Özel Sporcular Azim ve Başarı Derneği Başkanı Fatih Atlı oldu. Özel çekimler için Çorum’a gelen program ekibi ÇÖSAB Başkanı Fatih Atlı ile özel bir röportaj yaptı. Tv8 mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, gençlerin hayallerini önemsediğini söyleyerek şampiyonların asla pes etmemesi gerektiğini vurguladı. Çorum’da önemli işlere imza attıklarını da belirten Atlı, “Gençlerin hayalleri, hayallerimdir diyerek çıktığım bu yolda bir zamanlar tektim ama şuan başarıya aç bir gençlik grubu ile büyük bir aile olduk. Çorum’da çok fazla destek görmesek de her zaman doğru bildiğim yolda yürüdüm. Her daim gençleri daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz onu düşündüm. Onun çabası içerisine girdim. Bu yolda çoğu zaman yorulsam da bir genç sporcumuzun gülümsemesi ile bütün yorgunluğum gitti. Her genç sporcumuz benim için özel ve değerlidir” ifadelerini kullandı.

Atlı, program sunucusuna gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.

(Rıfat KARA)