Atletler Trabzon'dan şampiyon döndüler

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve bu yıl 6.sı düzenlenen TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali bölge finalleri geçtiğimiz gün Trabzon'da yapıldı. 6 erkek, 6 kız sporcudan oluşan Çorum takım finallere damga vurdu. 1000 metre yarışlarında kızlarda Irmak Anan ve 60 metre de ise yine kızlarda Sudenaz Durmuş ikinci olarak tamamlarken, uzun atlama branşında ise erkeklerde Kemal Emre Sucu üçüncü olmayı başardı.

Bayrak yarışlarında ise Sudenaz Durmuş, Irmak Anan, Beyza Ceren Ardıç, Yaren Tivriz ve Hayrunisa Aksoycuk'tan oluşan Çorum kız takımı şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarırken, Ali Emre Ceyhan, Yağız Çöp, Ali Karadereli, Yusuf Kayra Acar ve Mert Ali Erdal'dan oluşan erkek takımı ise ikinci olarak Çorum'a döndü.

(Spor Servisi)

