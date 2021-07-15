Atletler şehitler için koştu

Atletizm İl Temsilciliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şehitleri Anma koşusunda heyecan sona erdi. Fuar Alanı Koşu Pisti’nde saat 10.00’da gerçekleşen yarışlar engelliler, genç kızlar, genç erkekler ve masterler olmak üzere 4 kategoride yapıldı. Toplam 35 atletin katıldığı yarışlar sonunda 3000 metre genç kızlar kategorisinde Derya Pişkin birinci, Özlem Aköz ikinci, Nurefşan Çin üçüncü olurken, 5000 metre erkeklerde ise Mehmet Kalyoncu birinci, Kaan Yurdakul ikinci, Şaban Batuhan Esen ise üçüncü olmayı başardı. 5000 metre masterler kategorisinde ise Halil Özsoy birinci, Abdullah Yılmaz ikinci, İsmail Çam ise üçüncü olarak tamamladı.



ÖZEL SPORCULARDA BİRİNCİ MEHMETCAN DÜZ OLDU

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen atletizm yarışlarına daha önceki yarışlarda olduğu gibi yine özel sporcular damga vurdu.

Atletizm İl Temsilciliği tarafından Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar özel sporcuların 300 metre koşuları ile başladı. Heyecanı oldukları gözlenen özel sporcular kendileri için özel hazırlanan formalar ile yarışlara renk kattılar. Çekişmeli geçen yarışlar sonunda Mehmetcan Düz birinci olmayı başarırken, Fırat Atabay ikinci, Hasan Kılıç ise üçüncü olarak tamamladı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalyaları takdim edildi.

(Rıfat KARA)

