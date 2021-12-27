Atletler Atatürk için koştu

Atletizm İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan “Büyük Atatürk Koşusu” Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Saat 10.00’da başlayan yarışlar yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 4 kategoride 30 sporcunun katılımı ile yapıldı. Kıyasıya geçen yarışlar sonunda 1500 metre yıldız kızlar kategorisinde Mecitözü Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Begüm Fatmagül Özerdem birinci olmayı başarırken, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan Defne Demir ikinci, Sevgi Evleri’nden Görkem Demirci üçüncü ve Sedanur Koymaz ise dördüncü oldu.

2000 metre yıldız erkekler kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Hacı Bektaş Veli Ortaokulu’ndan Soner Arslan Taşkıran çıkarken, aynı okuldan Emre Yücel ikinci, Gazi Paşa Ortaokulu’ndan Ali Emir Ceyhan üçüncü, Mecitözü Ortaokulu’ndan ise Selahattin Köksal dördüncülüğü elde etti. 2000 metre genç kızlarda ise birinci Sevgi Evleri’nden Yurdagül Özhan, 3000 metre genç erkeklerde Mecitözü Şehit Mahmut Taştan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Kaan Boz birinci olmayı başardılar. 3000 metre büyük erkeklerde ise Fikri Asım Spor Kulübü’nden Seydi Kaan Yurdakul, 3000 metre veteran erkeklerde ise İl Özel İdarespor’dan Abdullah Yılmaz birincilik kürsüsüne çıkan sporcular oldu.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular Atletizm İl Temsilciliği tarafından madalya takdim edildi.



(Rıfat KARA)

