Atletler Atatürk için koştu

Atletizm İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Atatürk Anma Koşusu” Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Özel sporcular, minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 6 kategoride gerçekleşti. Saat 09.15’de start alan yarışlarda 206 atlet dereceye girebilmek için ter döktü. İlk olarak 300 metre özel sporcular koşusu gerçekleşti. Kazananın ve kaybedenin çok önemli olmadığı yarışlar sonunda tüm özel sporculara madalya takdimi yapıldı.

Diğer 6 kategoride dereceye giren atletler ise şu şekilde oluştu;

600 metre minik kızlar: 1.Eylül Kazancı (Efor Spor Kulübü), 2.Elif Erdoğan (19 Mayıs İlköğretim Okulu), 3.Eflin Beyazatlı (Efor Spor Kulübü), 4.Güneş Deveci (Bahçelievler İlköğretim Okulu).

800 metre minik erkekler: 1. Coşkun Akşit (Bahçelievler İlköğretim Okulu), 2.Kuzey Akcam (Bahçelievler İlköğretim Okulu), 3.Emir Paçaçcı (Bahçelievler İlköğretim Okulu), 4.Eren Kemal Büyükaslan (Efor Spor Kulübü).

1000 metre küçük kızlar: 1.Elif Koçak (Ahmet Tevfik İlköğretim Okulu), 2.Büşra Cıbır (Büyük Düvenci İlköğretim Okulu), 3.Ebru Eski (Büyük Düvenci İlköğretim Okulu), 4.Betül Sema Aksoy (Büyük Düvenci İlköğretim Okulu).

1000 metre küçük erkekler: 1.Ömer Akın Fındık (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 2.Abdulkadir Şentürk (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 3.Hasan Bozok (Büyük Düvenci İlköğretim Okulu), 4.Turgay Daşdelen (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu).

1000 metre yıldız kızlar: 1.Hayrunisa Aksoycuk (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 2.Feyza Ceren Arduç (Mustafa Kemal İlköğretim Okulu), 3.Begüm Fatma Özerdem (Mecitözü YİBO), 4.Zenan Köroğlu (Ahmet Tevfik İlköğretim Okulu).

1500 metre yıldız erkekler: 1.Aykut Köstek (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 2.Berat Mustafa (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 3.Yusuf Kayra Acar (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu), 4.Yağız Gözübüyük (Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu).

1500 metre genç kızlar: 1.Sude Koçak (Spor Lisesi), 2.Betük Kapulukaya (Efor Spor Kulübü), 3.İlayda Başar (Hitit MTA), 4.Yurdakul Özhan (Sevgi Evleri).

2000 metre genç erkekler: 1.Arda Arslan (Hitit MTA), 2.Ramazan Karaçam (Büyük Düvenci Ortaokulu).

3000 metre büyük erkekler: 1.Kaan Yurdakul, 2.Yunus Emre Özden.

3000 metre veteran erkekler: 1.Halil Özsoy, 2.Abdullah Yılmaz.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren atletlere Atletizm İl Temsilciliği tarafından madalya verildi.



(Rıfat KARA)

