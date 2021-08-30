Atletler 30 Ağustos’a renk kattı

Atletizm İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Zafer Koşusu’nda 50 atlet dereceye girebilmek için ter döktü. Fuar Alanı Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar küçükler, gençler ve masterler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda 1000 metre küçük kızlar kategorisinde Irmak Anar 3 dakika 48 saniyelik derecesi ile birinci, Hayrunnisa Aksoycuk 3 dakika 49 saniyelik derecesi ile ikinci, Elif Koçak ise 4 dakika 1 saniyelik derecesi ile üçüncü olurken, 1000 metre küçük erkeklerde ise 3 dakikalık derecesi ile Kazım Berk Hoşgör birinci, 3 dakika 6 saniye ile Yağız Çöp ikinci, 3 dakika 19 saniye ile Mert Ali Erdal üçüncü oldu.

2000 metre genç kızlar yarışında ise 8 dakika 41 saniye ile Sude Koçak birinci, 8 dakika 44 saniye ile Çiğdem Varan ikinci, 8 dakika 50 saniye ile İlknur Küçükgüler üçüncü oldu. 3000 metre genç erkekler kategorisinde ise 10 dakika 51 saniyelik derecesi ile Ömer Barış Şahin birinci olmayı başarırken, 10 dakika 55 saniye ile Mustafa Eren Boran ikinci, 11 dakika 2 saniye ile Seydi Kaan Yurdakul üçüncü oldu. Son olarak 3000 metre master erkekler yarışında ise 11 dakika 1 saniye ile Halil Özsoy birinci, 13 dakika 10 saniye ile İsmail Cam ikinci, 13 dakika 45 saniyelik derece ile Emrah Ortakçı üçüncü olmayı başardı.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya verildi.



(Rıfat KARA)

