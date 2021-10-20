Atletizm hakemlerine yeni sezon semineri

İl Temsilcisi Kemal Topgül önderliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen seminere Atletizm İl Hakem Kurulu Başkanı İsmail Kaymaz, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Uğur Arslan, Atletizm Eğitmeni Osman Pehlivan ve hakemler katıldı. Seminer öncesi İl Temsilcisi Kemal Topgül, yeni sezonda hakemlere başarı dileklerinde bulunurken, pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Hakem kıyafetlerinin önemine de dikkat çeken Topgül, kurallara uymayan hakemlere görev verilmeyeceğini ifade etti.

Topgül’ün konuşmasının ardından seminere geçildi. Ülke genelinde her yıl yeni sezon öncesi uygulanan eğitim semineri Atletizm Eğitmeni Osman Pehlivan tarafından verildi. Çağrı odası uygulamaları, yarışlara katılamama, eş zamanlı kayıtlar, göğüs numara kullanımı, kartların uygulanması, yardıma izin verilmeyecek durumlar, protestolar ve jüriye itirazlar içerikli konuların anlatıldığı seminer değişen kurallar hakkında da yapılan bilgilendirmenin ardından sona erdi.

(Rıfat KARA)

