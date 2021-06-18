Atletizm hakem kursu Çorum’da başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da start alan hakemlik kursuna Çorum’dan 30, il dışından da 12 olmak üzere toplam 42 kursiyer katıldı. Atletizm Merkez Hakem Kurulu İkinci As Başkanı Müslüm Aksakal ve Ulusal hakem Özden Aydın tarafından verilen kurs 4 gün sürecek. Hafta içi 09.15 ile 17.45 saatleri arasında kurs görecek olan aday hakemler hafta sonu ise sahaya inerek uygulama yapacak.

42 kursiyerler ve terfi sınavına katılacak 9 hakem için yapılacak yazılı sınavlar ise Pazar günü yapılacak.

(Spor Servisi)

