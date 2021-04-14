Atletizm Geliştirme Projesi Bölgesel Yarı Final yarışları Didim'de yapıldı

Didim'de düzenlenen Atletizm Geliştirme Projesi Bölgesel Yarı Final yarışlarında Çorum erkek takımı 3000 metrede dördüncü olarak Gaziantep'te düzenlenecek olan final yarışlarına adını yazdırmayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Geliştirme Projesi Bölgesel Yarı Final yarışları dün Aydın'ın Didim ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden 600 sporcunun katıldığı yarışlarda Çorum'u 13 sporcu temsil etti. 2006-2007 doğumlu erkekler 3000 metre yarışlarında Çorum takımından Ömer Barış Şahin dokuzuncu, Mustafa Eren Duran onsekizinci, Yiğit Talha Çakıcı yirmialtıncı ve Salih Eren Duran ise ellibeşinci olurken, Çorum takımı bu kategoride toplamda 53 puan toplayarak Nevşehir,İstanbul ve Bursa'nın ardından dördüncü olarak 28 Nisan'da Gaziantep'te yapılacak olan finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

2008-2009 2000 metre yarışlarında mücadele eden Çorum kız takımı genel sıralamada onyedinci, erkek takımı ise yirmibeşinci olarak tamamladı ve yarışlara yarı final aşamasında veda etmiş oldu.

(Rıfat KARA)

