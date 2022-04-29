Atlet ve judocular, Çağlar’ı ziyaret etti

Judo İl Temsilcisi ve aynı zamanda A Milli Takım Teknik Direktörü Hüseyin Üstündağ, beraberinde, judo antrenörü Hakan Taştan ile birlikte ziyaret ettiği Cemil Çağlar’a, milli takım tişörtü hediye ederken, görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Atletizm antrenörleri Onur Çağlayan ve Ahmet Koldaş da, ANALİG U14 yaş kategorisinde yarı finale yükselen sporcularla birlikte, Cemil Çağlar’ı ziyaret edip, başarı dileklerinde bulundular.

(Ömür SOYTEMİZ)

