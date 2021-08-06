Atik, göz açtırmıyor

İkinci etap hazırlıkları kapsamında dün çift idman yapan Kırmızı-Siyahlılar, sabah kondisyon, akşam ise taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da sabah 09.00, akşam ise 18.00’de gerçekleşen antrenmanlara sakatlığı devam eden futbolculardan Muhammet Fettahoğlu katılmazken, diğer sakat oyuncular ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sabah antrenmanında kondisyon ve çabuk kuvvet antrenmanı yapan Kırmızı-Siyahlılar akşam ise taktik içerikli yaptığı antrenman ile günü tamamladı.

İkinci etap hazırlıklarında sona yaklaşan Çorum FK’da Teknik Direktör Aykan Atik her geçen gün zorlaşan antrenman programı ile futbolcularına göz açtırmıyor. Aşırı sıcaklara rağmen yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Kırmızı-Siyahlı futbolcular yoğun geçen antrenman temposu ile sezona en iyi şekilde girmenin planını yapıyor.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

