Atik, eski takımı Amed’e döndü
Çorum FK’nın bu sezon hazırlık dönemindeki teknik direktörü Aykan Atik, eski takımı Amed Sportif Faaliyetler’le anlaştı.
Spor 01.11.2021, 19:29
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2.Lig Beyaz Grupta zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler’de geçtiğimiz günlerde Mesut Toros’tan boşalan teknik direktörlük görevine, bu sezon hazırlık döneminde Çorum FK’yı çalıştıran Aykan Atik getirildi. Atik, geçen sezon da çalıştırdığı Diyarbakır temsilcisi ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.
(Hüseyin AŞKIN)
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