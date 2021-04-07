Ateşi harlamak gerek

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, bugün kendisi gibi aynı hedefi kovalayan, grup ikincisi Hekimoğlu Trabzon’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta, play-off yarışındaki en önemli rakiplerinden Erzincanspor’u deplasmanda 1-0 yenerek play-off umutlarını iyice artıran ve bunun yanında yenilmezlik serisini 9 maça çıkartan Çorum FK, bugün Hekimoğlu Trabzon karşısında da galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlılarda, sakatlıktan yeni çıkan Salih Zafer ve Nafican bugün de forma giyemeyecek.

Lider Manisa FK’nın en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon da, Çorum FK gibi 9 haftadır yenilmiyor. Çorum’dan puanla ayrılıp yenilmezlik serisini devam ettirmeyi hedefleyen Karadeniz ekibinde cezalı oyuncu bulunmuyor.

59 puanlı 2.sıradaki Hekimoğlu Trabzon’la 59 puanlı 6.sıradaki Çorum FK arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve play-off yarışını birinci derece yakından ilgilendiren karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak ve grubun en golcü ikinci ve üçüncü takımı arasındaki maçta Mehmet Türkmen’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Ufuk Uğurlu ve Ozan Bekar yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Batuhan Bayar da maçın dördüncü hakemliğini yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

