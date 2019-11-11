Atatürk’e saygı koşusu

Okul Sporları İl Temsilciliği ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu’nda heyecan sona erdi. Kent Park Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar 6 kategoride 70’e yakın sporcu katıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şekilde;

Küçük kızlar 1000 metre: 1.Irnak Anar (Mustafa Kemal), 2.Hayrunnisa Aksoycuk (Necip Fazıl Kısakürek ), 3.Nejla Nurdal Gılıç (Salim Akaydın), 4.İdil Hayal Gerz (Necip Fazıl Kısakürek)

Küçük erkekler 1000 metre: 1.Kazım Berk Hoşgör (23 Nisan), 2.Ali Emre Ceyhan (Yıldırım Beyazıt), 3.Yağız Çöp (Salim Akaydın), 4.Egemen Rıza Dalkılıç (Salim Akaydın)

Yıldız kızlar 1500 metre: 1.Elif Sıla Akın (Mustafa Kemal), 2.Melisa Karıncalı (Salim Akaydın), 3.Begüm Uysal (Mustafa Kemal)

Yıldız erkekler 1500 metre: 1.Mahmut Eren Balcı (Kocatepe), 2.Yiğit Can Sarı (Salim Akaydın), 3. Ömer Yorga (Dumlupınar), 4.Metin Çatal (Mustafa Kemal)

Genç kızlar 2000 metre: 1.Sude Koçak (Mustafa Kemal), 2.Sedanur Aydınlı (Bahçelievler MTAL), 3.Gizem Nur Aydınlı (Bahçelievler MTAL), 4.İlknur Küçükgüler (Spor Lisesi)

Genç erkekler 2000 metre: 1.Mahmut Can Atak (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Osman Ceylan (Şehit Emin Güner MTAL), 3. Ramazan Ceylan (Şehit Emin Güner MTAL), 4.Emirhan Keler (Hayrettin Karaman AİHL)

Büyük erkekler 5000 metre: Hakan Büyüktepe (Hitit Üniversitesi).

Veteran erkekler 5000 metre: 1.Abdullah Yılmaz (İl Özel İdare Gençlikspor)

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)