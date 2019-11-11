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Atatürk’e saygı koşusu

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu’nda dereceye giren atletler belli oldu.

Atatürk’e saygı koşusu

10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu’nda dereceye giren atletler belli oldu.

11 Kasım 2019 Pazartesi 01:41
Atatürk’e saygı koşusu

Okul Sporları İl Temsilciliği ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atatürk Koşusu’nda heyecan sona erdi. Kent Park Koşu Pisti’nde gerçekleşen yarışlar 6 kategoride 70’e yakın sporcu katıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şekilde;

Küçük kızlar 1000 metre: 1.Irnak Anar (Mustafa Kemal), 2.Hayrunnisa Aksoycuk (Necip Fazıl Kısakürek ), 3.Nejla Nurdal Gılıç (Salim Akaydın), 4.İdil Hayal Gerz (Necip Fazıl Kısakürek)

Küçük erkekler 1000 metre: 1.Kazım Berk Hoşgör (23 Nisan), 2.Ali Emre Ceyhan (Yıldırım Beyazıt), 3.Yağız Çöp (Salim Akaydın), 4.Egemen Rıza Dalkılıç (Salim Akaydın)

Yıldız kızlar 1500 metre: 1.Elif Sıla Akın (Mustafa Kemal), 2.Melisa Karıncalı (Salim Akaydın), 3.Begüm Uysal (Mustafa Kemal)

Yıldız erkekler 1500 metre: 1.Mahmut Eren Balcı (Kocatepe), 2.Yiğit Can Sarı (Salim Akaydın), 3. Ömer Yorga (Dumlupınar), 4.Metin Çatal (Mustafa Kemal)

Genç kızlar 2000 metre: 1.Sude Koçak (Mustafa Kemal), 2.Sedanur Aydınlı (Bahçelievler MTAL), 3.Gizem Nur Aydınlı (Bahçelievler MTAL), 4.İlknur Küçükgüler (Spor Lisesi)

Genç erkekler 2000 metre: 1.Mahmut Can Atak (Şehit Mustafa Solak AİHL), 2.Osman Ceylan (Şehit Emin Güner MTAL), 3. Ramazan Ceylan (Şehit Emin Güner MTAL), 4.Emirhan Keler (Hayrettin Karaman AİHL)

Büyük erkekler 5000 metre: Hakan Büyüktepe (Hitit Üniversitesi).

Veteran erkekler 5000 metre: 1.Abdullah Yılmaz (İl Özel İdare Gençlikspor)

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)

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