Atatürk Anadolu Lisesi’nde şampiyonlar ödüllendirildi

Turnuvada okulları adına yarışan Hakan Yücetürk, Eyüp Ramazan Kaplan, Hüseyin Mert Yalçın, Elvan Çelebi Biçici, Ömer Anıl Uluçam, Betüz Yazıcı, Beren Azra Şahin ve Şerife Erhan için Atatürk Anadolu Lisesi’nde ödül tören düzenlendi. Okul Müdürü Halit Güneş, Satranç İl Temsilcisi Osman Karakaş, Okul Koordinatörü Levent Özkıdık ve sporcu velililerinin katıldığı törende dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Okul Müdürü Halit Güneş, Atatürk Anadolu Lisesi olarak spora ve sporcuya önem verdiklerini belirtirken, satranç branşı ile başlayan başarı zincirinin diğer branşlarla devam etmesini diledi. Online olarak yapılan satranç turnuvasında dereceye giren sporcuları da tebrik eden Güneş, öğrencilerinin elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

(Spor Servisi)