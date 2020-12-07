Aslan Atar da kurtarılamadı

Beydilli Köyü’nden olan Aslan Atar bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile tedavi görüyordu.

Arasta Dörtyol Çayevi sahibi İbrahim ve Kamil Yılmaz’ın dayısı olan Aslan Atar, önceki gün saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)