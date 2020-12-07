Son Dakika

Aslan Atar da kurtarılamadı

Çorum’da esnaflık yapan Aslan Atar (60), yeni tip koronavirüs salgınına yenik düştü.

Spor 07.12.2020, 21:55
129
Aslan Atar da kurtarılamadı

Beydilli Köyü’nden olan Aslan Atar bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile tedavi görüyordu.

Arasta Dörtyol Çayevi sahibi İbrahim ve Kamil Yılmaz’ın dayısı olan Aslan Atar, önceki gün saat 14.00’de Ulumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 08 Aralık 2020
İmsak 06:12
Güneş 07:43
Öğle 12:37
İkindi 14:59
Akşam 17:20
Yatsı 18:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@