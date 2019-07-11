Aşkın’lı paralimpik milliler Asya Şampiyonası için Ürdün yolcusu

2020 Tokyo Olimpiyatlarına puan veren Asya Şampiyonası’nda Türkiye’yi teknik direktör İlhan Aşkın nezaretinde 49 kiloda Meryem Betül Çavdar, 58 kiloda Gamze Gürdal, 61 kiloda Mahmut Bizeke ile Alican Özcan, 75 kiloda Fatih Çelik ve +75 kiloda Mehmet Vasıf Yakut temsil edecek.

Daha önce Okyanusya ve Amerika Şampiyonalarında tam puanlar alan İlhan Aşkın’lı milliler, 2020 Tokyo Oyunları öncesinde Asya Şampiyonası’ndan sonra 31 Ekim 2 Kasım tarihleri arasında da İtalya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecekler. (Hüseyin AŞKIN)