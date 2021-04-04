Aşkın: “Hedefimiz en az dört madalya”

Olimpiyatlara, 197 ülke arasında tüm sıkletlerde kota alan tek ülke olduklarını hatırlatan İlhan Aşkın, “Çok güzel bir başarı grafiği yakaladık. Bunu devam ettirmek ve ülkemize her sıklette madalya kazandırmak istiyoruz.

Gerek Gençlik ve Spor Bakanlığımız olsun, gerek Tekvando Federasyonumuz olsun, en üst seviyede destek görüyoruz. Biz de, bu desteğin karşılığını madalya değil, madalyalar alarak vermek istiyoruz. Olimpiyatlarda, 6 sıklette madalya bekliyoruz. Hedefimiz en az 4 madalya. Tüm planlarımız, çalışmalarımız bu doğrultuda” şeklinde konuştu.

Kamp çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren İlhan Aşkın, “Her ay 25 gün kamp yayıp sadece 1 hafta dinleniyoruz. Artık Olimpiyatlar için geri sayım başladı.

Daha önce fiziksel ve teknik ağırlıklı antrenmanlar yapıyorduk. Artık, taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz.

Çorum kampını 30 Nisan’da tamamladıktan sonra artık Tokyo rakımına yakın sahil bölgesinde kamp yapacağız” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

