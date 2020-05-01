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ASKF’den spor kulüplerine maske

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Federasyon yönetici Ahmet Karaman adına tüm illerde faaliyet gösteren spor kulüplerine maske dağıtacaklarını açıklamıştı. Bu gelişme üzerine kulüplere dağıtılmak üzere 1200 adet maske Çorum Şube Başkanı Sefer Kurtaran’a teslim edildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 20:40
ASKF’den spor kulüplerine maske

ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleşen maske dağıtım törenine Başkan Kurtaran’ın yanı sıra ASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Arduç, Halil Öztürk ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu katıldı. Maske dağıtımı öncesi bir açıklama yapan Başkan Kurtaran, Dünyayı ve ülkemizi son derece tehdit eden koronavirüsü, insanlarımızı endişeye sevk etmekte olup, bizleri de derin bir üzüntüye sokmuştur. Görsel ve yazılı basından edinilen bilgilerde koronavirüsün önüne geçilebilmenin önerileri olan evde kal, hijyenik ortama özen göster gibi söylemler yanında maske takılmasının da çok önemli olduğunu sağlık kurumlarımızın hassas bir şekilde üzerinde durduğunu biliyoruz. Bu nedenle Çorum’da faaliyet gösteren 36 spor kulübümüze kulüp başı 30, toplamda ise 1200 adet maskeleri bugünden itibaren dağıtmaya başladık” dedi.

Kurtaran’ın açıklamalarının ardından Halk Eğitim Kültürspor, Eti Lisesi Gençlikspor, Çorum Futbol Kulübü ve Mavi Ay Gençlikspor Kulübü yetkilileri maskelerini teslim aldı. Başkan Kurtaran ayrıca il içinde faaliyet gösteren kulüplerin ASKF’den maskelerini gelip almalarını söylerken, ilçede faaliyet gösteren kulüplere ise kargoyla göndereceklerini sözlerine ekledi.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 01.05.2020 16:21
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