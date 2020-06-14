ASKF’den Solak’a hayırlı olsun ziyareti

Kurulduğu yıldan bu yana Turgut Özal İş Merkezi’nde hizmet veren Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü pandemi sürecinde Şehit Abdullah Olçok Spor Salonu’na taşındı. Yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’a spor camiasının önde gelen isimleri hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiriyor. Solak’ı son olarak Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Aylar, Hilal Kiraz ve Rumi Ispanak ziyaret etti. Hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Kurtaran, Solak’a özel bir plaket hediye etmeyi de ihmal etmedi.

(Spor Servisi)

