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ASKF’den Rıfat Kara’ya ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Yönetimi, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi’nin başkanlığına seçilen gazetemiz spor muhabiri Rıfat Kara’ya “hırlı olsun” ziyaretinde bulundu.
Spor 01.04.2021, 19:40
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ÇASKF Başkanı Sefer Kurtaran, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Mehmet Arduç ve Hilal Kiraz’la birlikte gazetemizi ziyaret ettiler. Kurtaran, ASGD Çorum Şubesi başkanlığına seçilen Rıfat Kara’yı tebrik etti ve şahsında yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ASGD Çorum Şubesi Başkanı Rıfat Kara, ASKF’li yöneticilere teşekkür etti.
(Spor Servisi)
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