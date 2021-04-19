ASKF’den ramazan paketi

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Çorum Şubesi üyesi

olan kulüplerden ikişer sporcuya ramazan nedeniyle destekte bulundu.

ASKF Başkanı Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Hitit Spor Mağazasında düzenlenen törene bazı kulüplerin başkan, yönetici veya teknik adamları katıldılar. Kurtaran, bu yıl yönetim olarak Ramazan bayramı için üye kulüplerden ikişer sporcuya ayakkabı, tişört ve eşorfman altı olmak üzere hediye vermeye karar verdiklerini belirterek ‘Gönül isterdiki bu sayıyı artıralım ancak ASKF olarak gücümüz belli. İki yıldır tek kuruş gelirimiz olmamasına karşın bu yılda kulüplerimizin yanında olmak adına böyle bir uygulama yaptık. Üye her kulübümüzden aldığımız ölçülerde hazırlanan malzemeleri kulüp temsilcilerimiz Hitit Spor’dan imza karşılığında alabilecekler. Amatör sporun bu sıkıntılı sürecinde elimizden geldiğince kulüplerimizin yanında olmaya çalışmaya bundan sonrada devam edeceğiz. Ramazan ayının ve sonunda kutlayacağımız bayramımızın tüm insanlığa olduğu gibi amatör spor camiamızada hayırlı olmasını diliyor ve pandemiden biran önce kurtularak sahalarımıza salonlarımızda buluşacağımız günlerde buluşmayı diliyorum’ dedi.

(Spor Servisi)

