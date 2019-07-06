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ASKF’de seçim heyecanı

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15.Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak kongrede, Mevcut Başkan Sefer Kurtaran ve Osmancık Belediyespor yöneticisi Kadir Delibaş başkanlık için yarışacak.

ASKF’de seçim heyecanı

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun 15.Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirilecek. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak kongrede, Mevcut Başkan Sefer Kurtaran ve Osmancık Belediyespor yöneticisi Kadir Delibaş başkanlık için yarışacak.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:41
ASKF’de seçim heyecanı

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ÇASKF) bugün seçim heyecanı yaşanacak. 15.Olağan Genel Kurul sonunda yeni yönetim belli olacak olup, yıllar sonra iki liste yarışacak.

112 delegenin oy kullanma hakkı olduğu ÇASKF’nin 15.Olağan Genel Kurulu, çoğunluğun sağlanması halinde Turgut Özal İş Merkezi’ndeki Belediye Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 13 Temmuz Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

4 dönemdir ÇASKF başkanlığı görevini yürüten Sefer Kurtaran’ın yanı sıra, Osmancık Belediyespor yöneticisi ve Osmancık Belediye Meclisi üyesi Kadir Delibaş başkanlık için yarışacak. En çok oyu alan aday, 3 yıllığına ÇASKF’yi yönetmeye hak kazanacak.

(Hüseyin AŞKIN)

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