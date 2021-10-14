ASKF'den sultanlara ziyaret
Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ziyaret turuna Çorum Voleybol Spor Kulübü ile devam etti.
Pazar günü Kadınlar 2.Voleybol Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü'nü ASKF ziyaret etti. Başkan Sefer Kurtaran önderliğinde gerçekleşen ziyarete yönetim yurulu üyeleri Engin Ayan, Mehmet Arduç, Necati Çamiçi ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu eşlik etti.
Ziyaret sırasında sporculara tatlı ikram eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum'u liglerde temsil eden tüm takımları sezon öncesinde ziyaret ettiklerini belirtti. Kurtaran, yıllardır ilimizi 2. ligde temsil eden Çorum Voleybol'ün bu istikrarını sürdürmesinden dolayı başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyeti tebrik etti. Kurtaran, tüm takımlarla birlikte Çorum Voleybol'a yeni sezonda sakatlıksız ve başarılı geçmesi dileğinde bulunarak takımın iç saha maçlarını takip edeceklerini sözlerine ekledi.
Çorum Voleybol Antrenörü Ali Haydar Teke ise ziyaretten dolayı ASKF Yönetimine teşekkür etti. Teke, yerel imkanlarla Çorum'u liglerde en iyi şekilde temsil etmenin çabası içinde olduklarını belirterek tüm spor severleri evlerinde oynayacakları maçlara davet etti.
(Ömür SOYTEMİZ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|8
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|8
|18
|3. Eyüpspor
|8
|16
|4. Bandırmaspor
|8
|15
|5. Erzurumspor
|8
|15
|6. Tuzlaspor
|7
|14
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|8
|1