ASKF'den sultanlara ziyaret

Pazar günü Kadınlar 2.Voleybol Ligi'nde sezonun ilk maçına çıkacak olan Çorum Voleybol Spor Kulübü'nü ASKF ziyaret etti. Başkan Sefer Kurtaran önderliğinde gerçekleşen ziyarete yönetim yurulu üyeleri Engin Ayan, Mehmet Arduç, Necati Çamiçi ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu eşlik etti.

Ziyaret sırasında sporculara tatlı ikram eden Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran, Çorum'u liglerde temsil eden tüm takımları sezon öncesinde ziyaret ettiklerini belirtti. Kurtaran, yıllardır ilimizi 2. ligde temsil eden Çorum Voleybol'ün bu istikrarını sürdürmesinden dolayı başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik heyeti tebrik etti. Kurtaran, tüm takımlarla birlikte Çorum Voleybol'a yeni sezonda sakatlıksız ve başarılı geçmesi dileğinde bulunarak takımın iç saha maçlarını takip edeceklerini sözlerine ekledi.

Çorum Voleybol Antrenörü Ali Haydar Teke ise ziyaretten dolayı ASKF Yönetimine teşekkür etti. Teke, yerel imkanlarla Çorum'u liglerde en iyi şekilde temsil etmenin çabası içinde olduklarını belirterek tüm spor severleri evlerinde oynayacakları maçlara davet etti.

(Ömür SOYTEMİZ)

