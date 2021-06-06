ASKF'den Çimentospor antrenmanına ziyaret

ASKF yönetimi 2020-2021 sezonunda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Çimentospor'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Çimentospor'un geçtiğimiz gün antrenmanını ziyaret eden ASKF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri futbolculara ve teknik hayata tatlı ikram ederek yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında futbolculara bir konuşma yapan ASKF Başkanı Sefer Kurtaran, tüm dünya gibi futbolunda zor bir dönemden geçtiğini pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntıların her kesimi etkilediğini belirterek 'Bunlar arasında en fazla etkilenenlerden biriside amatör futbol oldu. Zor şartlar altında gelinen bu noktada Çimentospor'a ilimizi temsil edeceği ligde başarılar diliyorum. Gerçekten zor bir dönemde oynanacak maçlarda bizlerde ASKF olarak üzerimize düşeni yapmanın çabası ve gayreti içindeyiz. Bu zorlukları aşma noktasında üzerimize düşeni yaptık ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğiz. Dileğim ve temennim sakatlıklız bir sezonu en güzel şekilde tamamlamanız. Tüm amatör spor camiası olarak sizlerin yanındayız' dedi.

Çimentospor Sportif Direktörü Hüseyin Ulusoy ise ASKF yönetimine ziyaretinden ve desteğinden dolayı teşekkür etti.

(Spor Servisi)

