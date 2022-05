Aşkar ve Töremiş Türkiye ikincisi

Badminton Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 3 madalya kazandı.

242 kulüpten, 647 sporcunun mücadele ettiği ve 5 gün süren Türkiye şampiyonasında, Beren Aşkar ve Mehmet Can Töremiş, karışık çiftlerde, finale yükselme başarısı gösterirlerken, şampiyonluk müsabakasında yenildiler ve Türkiye ikincisi oldular. Tek erkeklerde ise, Mehmet Can Töremiş, madalya müsabakasını kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Takımlar genel klasmanında ise. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Türkiye dördüncülüğünü elde ederek, müzesine bir de kupa götürdü.

Badminton İl Temsilcisi Barış Boyar, şampiyonada mücadele eden ve derece yapan sporcularını kutlarken, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kulüp Başkanı Nadir Solak ve yönetim kuruluna teşekkür etti. (Hüseyin AŞKIN)