Aşgın’ın gol sevinci
Spor 03.10.2021, 19:40
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Çorum FK, 5.hafta maçında konuk ettiği Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’u 30.dakikada Halil İbrahim Sönmez’in golüyle 1-0 yenerken, karşılaşmayı izleyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, golde büyük sevinç yaşadı.
Halil İbrahim topu ağlara yolladığında havalara zıplayan Belediye Başkanı Aşgın, sevincini Vali Mustafa Çiftçi ile paylaştı.
(Hüseyin AŞKIN)
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