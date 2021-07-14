Aşgın’dan Vefaspor antrenmanına ziyaret

Çorum futbolunun yükselen değeri Vefaspor’da yeni sezon hazırlıkları sıkı bir şekilde devam ediyor. Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı ve antrenör Tevfik Zincirci nezaretinde İnci Park Semt Sahası’nda gerçekleşen antrenmanı sürpriz bir şekilde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyaret etti. Antrenmanı bir süre izleyen Başkan Aşgın, daha sonra Kulüp Başkanı Ferhat Arıcı’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Minik futbolcularla tek tek tanışarak sohbet eden Başkan Aşgın, yeni sezonun kazasız ve sakatlıksız geçmesi temennisinde bulundu.

(Rıfat KARA)

