Aşgın’dan stat müjdesi

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve eksikleri tamamlanamadığı için henüz hizmete açılamayan 15 bin seyirci kapasiteli yeni stadın akıbeti büyük ölçüde netleşti. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Futbol Kulübü’nün yeni sezonda maçlarını yeni statta oynayabileceğini söyledi.

Ramazan Bayramında makamında gazetecilerle sohbet eden Belediye Başkanı Aşgın, yeni stadın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müteahhit firma ile hiçbir sıkıntı kalmadı, parası ödendi.

Bakanlık yetkilileri Çorum’a geldi. Değerlendirmeler yapıldı. Yapılan değerlendirmede, statta bazı eksikliklerin olduğu tespit edilmişti. Özellikle koltuklar ile ilgili sıkıntı olmuştu. Firma 11 bin adet seyirci koltuğunu değiştirdi. 1500 adet seyirci, 2500 adet protokol, VİP, Loca koltukları şuan yapılıyor. Normalde 1 Nisan tarihine kadar süre verilmişti eksikliklerin giderilmesi amacı ile ama araya Koroanavirüs girince ek süre talep etti. Süre 15 Haziran’a kadar uzatıldı.

Mayıs ayı sonu itibariyle devir talebinin yazısını yazacağız. Bakanlığa her şeyin bittiği ile ilgili yazıyı göndereceğiz. 15-20 gün içinde devir-işlemleri tamamlanmış olacak. Çorum FK, yeni sezonda yeni stadyumda oynayabilecek” dedi.