Aşgın’dan geniş katılımlı bir toplantı önerisi

Yeni Çorumspor’un yasal zeminde çözülemeyecek hiçbir sorununun olmadığına dikkat çeken Belediye Başkanı Aşgın, Vali, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, mesleki ve sivil toplum kuruluşları başkanları ve önde gelen işadamları başta olmak üzere, tüm Çorum’u temsil edenlerin katılacağı kapsamlı bir toplantı önerisinde bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın’ın basın toplantısından derlediğimiz açıklamaları şöyle:

ÇORUMSPOR TARTIŞMASINI BENİM ÜZERİMDEN YAPMAK HAKSIZLIKTIR

“Sayıştay, 2018 yılı raporunda ‘spor tesisini bedelsiz devredemezsin’ ve ‘Kamyon Garajı tesisini ücretsiz veremezsin’ diyor. Çorum Belediyesi olarak yasal mevzuat çerçevesinde ne yapılması gerekiyorsa onları yapmaya hazırız.

‘Belediye hiç yardım etmedi’ deniliyor. Yapılanları net bir şekilde ilk defa anlatıyorum. Çorumspor tartışmasını Halil İbrahim Aşgın üzerinden yapmak haksızlıktır. Çorumspor’u siyasete alet etmek haksızlıktır. Çorumspor Başkanı Fatih Özcan ile ilk karşılaşmamızda kendisinin ülkücü kökenli olduğunu, MHP’li olduğunu ancak bu seçimde Özgür Kılıç’ı destekleyeceğini söylemişti.

Şu an Çorumspor üzerinden Çorum Belediyesi ve AK Parti’ye yönelik bir saldırı yapılıyor. Hiç kimsenin Halil İbrahim Aşgın’ın samimiyetini tartışmaya, şahsım üzerinden siyasi bir operasyon yapmaya ve AK Parti’yi yıpratmaya hakkı yoktur. Açıkça Çorumspor şu anda siyasete alet ediliyor. Çorumspor bütün Çorumlularındır.

LAF DEĞİL İŞ YAPMAK İSTİYORUZ

Olağanüstü kongreden 2-3 hafta önce Özel Kalem Müdürüm aracılığıyla kendilerini arayarak bir toplantı organize edelim istedik. Aldığımız cevap, ‘Ben zaten aday olmayacağım, toplantınızı yeni gelen başkanla yapın’ şeklinde oldu.

Sosyal medya üzerinden basın açıklaması yapılarak kulüp yönetilmez. Profesyonel bir kulüp, kentin tüm paydaşlarının bir araya gelerek oturup konuşmasıyla, sorunlara çözüm üretmesiyle yönetilir. Biz laf değil, iş yapmak istiyoruz. Herkes ne destek veriyorsa onu yapmalı. Belediye üzerinden ufak kasaba politikacılığıyla bir neticeye varılamaz.

İSTESEM 1 MİLYON 750 BİNİ ÖDEMEZDİM

BELTAŞ’ın 1 milyon 750 bin liralık sponsorluk anlaşması vardı. Bu anlaşma Şubat ayında yapılmış. Devlette devamlılık esastır ilkesinden hareketle ‘ben bu anlaşmayı kabul ediyorum’ dedim. Hatta bu anlaşmada ‘BELTAŞ’ın ekonomik durumu el verirse ödeme yapılabilir’ deniliyor. Yani ben istesem bu parayı da ödemem. Ancak yapılmış bir anlaşma var. Bu para daha zamanı gelmeden kulübe ödenmiştir. Sosyal Yardımlaşma’ya 3 milyon lira borcumuz varken biz bu parayı ödedik.

Ahmet Ahlatcı kıymetli bir işadamımız. Yeni Çorumspor’a 1.5 milyon verdi diye kendisine onlarca kez teşekkür edildi. Ama biz, 1 milyon 750 bin lira para verdik Belediye olarak, kimse bize teşekkür etmedi. Teşekkür etmiyorsanız da bari susun.

ÇORUMSPOR’UN ÇÖZÜLEMEYECEK BİR SORUNU YOK

Çorumspor’un bir usulü olmalı. Usul olmadan neticeye varamazsınız. Basın üzerinden tartışarak, el-kol hareketleri yaparak bu meseleyi çözemezsiniz. Yasal zemin içerisinde Çorumspor’un çözülemeyen hiçbir sorunu yoktur.

Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ve İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile bir toplantı düzenledik. Bu toplantıda 5 maddeye bakmamı istediler. Birinci madde tesislerin durumuyla ilgili. Sayıştay, bana ‘orayı boşalt’ diyor. Tesis ve otobüslerle ilgili ihale yapacağız. Bu ihale tamamen sembolik bir bedelle olacak. Zaten bunun bedelini de biz karşılayacağız. Çorumspor’un cebinden tesislerle ilgili hiçbir para çıkmayacak. E o zaman derdin ne senin? Sayıştay’ın eleştirisini bu şekilde gidermiş olacağız.

BAŞKANLIK İÇİN KİMSEYE GRAM BASKI YAPMADIM

Çorumspor’un başkanlığı için hiç kimseye gram baskı yapmadık. Baskı yapan en büyük ahlaksızdır, bunu da bu kadar net söylüyorum. Çorumspor’un başkanını seçecek olan delegelerdir. Kulübün bugün geldiği önemli noktaya bakıldığında bunda kuşkusuz Fatih Özcan’ın büyük katkısı vardır.

Benim hayat felsefemde kimseye küslük yoktur. Kim başkan olursa olsun, yapacaklarımızı yasal zemin içerisinde yapacağız.

İkinci madde ise stadın elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin karşılanması. Bunu zaten biz karşılıyoruz.

Üçüncü madde yeni stadyum konusu. Burayla ilgili yasal süreç devam ediyor. Biz orayı zaten Çorumspor kullansın diye yaptık. Her ay 5 yıl boyunca 3.7 milyon lira ödeme yapıyoruz. Bu da aslında Çorumspor için yapılmış bir ödemedir.

ŞAMPİYONLUK PRİMİNİ ÖDEMEM

Basında da sürekli bahsedilen o 1.5 milyonu vermeyeceğim. Bu durum hakka ve adalete uygun değil. Zaten BELTAŞ üzerinden 1.7 milyon liralık bir ödeme yapmışım. Zeki Gül’ün prim sözü varmış, bunun hiçbir yerde lafı bile geçmedi. Birkaç hafta önce bir gazeteye baktım bununla ilgili bir haber var. ‘Zeki Gül başkanın verdiği prim sözünü Halil İbrahim başkan yerine getirmiyor’ diye yazmışlar. Bu sözle ilgili Zeki Gül de Fatih Özcan da bana hiçbir şey söylemedi. Biz devlet yönetiyoruz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ortada BELTAŞ sponsorluğuyla ilgili net bir anlaşma var ve biz onu ödemişiz. Ama bahsedilen 1.5 milyonu ödemem.

15 MİLYON BİLE TOPLANIR

Çorumspor’un 1.5 milyona mı ihtiyacı var, o zaman Vali’nin başkanlığında milletvekilleri, iktidar ve muhalefetiyle il başkanları, TSO, ÇESOB, diğer STK temsilcileri, kentin kanaat önderleri ve ileri gelenleriyle bir araya gelelim. Ben de bu davete seve seve icabet ederim. 263 bin nüfuslu bu şehir bırakın 1.5 milyonu 15 milyonu bile toplar. Bu şehir, bu sorunu çözer. Öyle parayla manşetler attırarak, altında da küfürlü yorumlar yaptırarak bu işler yapılmaz.

ONLAR İSTEMESE DE BİZ DESTEK OLACAĞIZ

Çorumspor tıpkı Saat Kulesi gibi ortak değerimiz. Onlar ne derse desin rabbime, hemşehrilerime ve aklıselim yurttaşlarıma güveniyorum. Onlar istemese de yasal mevzuat içerisinde yapacağımız yardım neyse onu yapacağız. Onlar istemese de Çorumspor bir üst lige çıkacak. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, basın toplantıları aracılığıyla bu süreç bu şekilde yönetilemez.”