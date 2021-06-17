Aşgın’dan finaller öncesi voleybolculara moral

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yemekhanesinde voleybol takımına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından verilen yemeğe, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Park ve Bahçeler Müdürü Gökhan Mesci, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak, kulüp voleybol branş sorumlusu Adil Rahmi Balcı ve antrenör Yusuf Biçer de katıldı.

Belediye Başkanı Aşgın, geçtiğimiz hafta Çorum’da düzenlenen grup birinciliğinde şampiyon olup final grubuna yükselen voleybol takımını tebrik ederken, Tokat’taki finaller için başarı dileklerinde bulundu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 21-23 Haziran tarihlerinde Tokat’ta düzenlenecek final grubunda, Ankara Karşıyaka İdmanyurdu, Erzincan Yurdum Gençlik ve Samsun Voleybol ile birlikte 2.lige yükselme mücadelesi verecek.

(Spor Servisi)

