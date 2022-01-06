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Aşgın’dan ASKF’ye ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Belediye Gençlik ve Spor Müdürü ve aynı zamanda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor KulubüBaşkanı Nadir Solak ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Spor 06.01.2022, 15:56
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Aşgın’dan ASKF’ye ziyaret

Akşam saatlerinde yapılan ziyaret sohbet havasında uzun süre devam etti. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran ve yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün hazır bulunduğu ziyaret sırasında Çorum spor ve amatörlerin sorunları enine boyuna tartışıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye olarak şehrin her türlü gelişimi ile birlikte sporu Çorum’da çok daha iyi yerlere getirmek için hem tesis hemde sportif başarı için gerekenleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. 
Sporun günümüzde çocuklarımız ve gençlerimiz için ne kadar önemli olduğunu artık herkesin kabul ettiğini belirten Aşgın, “Bizde amatör sporun bir gönül işi olduğunu ve fedakârlık istediğini yaşayarak görüyoruz. Belediye olarak nasıl şehrin alt yapısı ve üst yapısı ile ilgileniyorsak sporun sorunları için de üzerimize düşeni yapıyoruz. 

“YENİ SPORCULARIN YETİŞMESİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Yapımı bitme aşamasına gelen iki futbol sahasını önümüzdeki aylarda hizmete açacaklarını vurgulayan Aşgın, “Mevcut spor tesislerinin bulunduğu alanda yapacağımız proje içinde de farklı branşlar için alanlar yapacağız. Yüzme havuzlarımız hızla ilerliyor yeni spor salonu da en kısa sürede tamamlanarak Çorum’un çok daha büyük ve uluslararası organizelere ev sahipliği yapmasını planlıyoruz. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuz ile birlikte sorunların çözümü için ele ele çalışarak çok daha iyi şartlarda spor yapan ve bunun sonucunda da Çorum’a büyük başarılar kazandıran sporcular yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Görüşme sonunda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sefer Kurtaran öncelikle Park Bahçeler Müdürlüğü yanında yeni yapılan sahanın alt kısmında bulunan alana U 11, U 12 ve U 13 maçlarının oynanabileceği ve hafta içinde antrenman yapılabilecek 50x70 m. ebadında bir sahanın amatör futbolun en büyük ihtiyacı olduğunu belirterek bu konuda Aşgın’dan destek istedi. 

Kurtaran, ayrıca Amatör futbolda 2021-2022 sezonunda oynanacak tüm yerel liglere isim sponsorluğu konusunda anlaştıklarını ancak rakamın diğer tüm kulüplere de katkı vermek için bir miktar daha artırım talep etti. Son olarak ise Mimar Sinan sahasındaki soyunma odalarının Çorum’a dışarıdan gelen takımların kullandığını ve şehrimize yakışmadığını belirten Kurtaran burada da bir modernizasyon yapılması istedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu taleplere olumlu yaklaştı ve ilgili birimlerin çalışmalarını yaptıktan sonra uygun görülmesi durumunda belediye olarak destek vereceklerini söyledi.  
 

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