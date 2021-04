Aşgın’dan 4 milyonluk spor yatırımı müjdesi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’a üç yeni spor yatırımı müjesi verdi. Ankara’da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile görüşen Belediye Başkanı Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında Çorum’u üç yeni spor yatırımıyla buluşturacaklarını söyledi.

Bozgeyik ile daha önce yaptıkları görüşme ile spor tesislerinin yapılması noktasında anlaştıklarını, yaptıkları en son ziyarette de imzaladıkları protokol neticesinde spor yatırımlarının inşaatına başlayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuza imkânlarımız ölçüsünde ve ihtiyaçlar doğrultusunda en güzel şekilde hizmet vermeye gayret ediyoruz. Bugün de Çorum’umuza üç yeni spor yatırımının müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum. İnşallah Çorum’a en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

YAKLAŞIK MALİYETİ 4 MİLYON

Üç yeni spor yatırımının yaklaşık maliyetinin 4 milyon TL olduğunu da açıklayan Başkan Aşgın, Çorum’un her alanda olduğu gibi sporda da cazibe merkezi haline geldiğine vurgu yaptı. Aşgın, seçim döneminde verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerinin altını çizerken, aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kurumlar arası güçlü bir işbirliği olduğu zaman hizmetlerin daha da güzel olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u önemli spor yatırımlarıyla buluşturmaya devam ettiklerini belirtirken, bu çalışmalarda kendilerine verdiği destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Başkan Aşgın, “Yaptığımız her çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini yanımızda hissediyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valimiz Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK üyemiz, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan, Milletvekillerimiz Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer, İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÇORUM’A 2 YÜZME HAVUZU, 4 SENTETİK SAHA YAPILIYOR

Belediye Başkanı Aşgın, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Çorum’a iki yüzme havuzu ve 4 sentetik sahanın yapımına başladıklarını vurgulayarak, “Belediyemiz ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile daha önce imzaladığımız protokolle 2’si tamamlanmak üzere olan 4 yeni sentetik halı yapılması için protokol imzalamıştık. Ulukavak ve Gülabibey Mahallelerimize yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyoruz. Çalışmalarına başladığımız yüzme havuzumuz tamamlandığında Çorum’umuzda yüzme bilmeyen evladımız, gencimiz kalmayacak. Geleceğin yüzme şampiyonları artık Çorum’umuzdan da çıkacak. İlk etapta Gülabibey ve Mimarsinan mahallelerinde başlattığımız sentetik çim zeminli semt sahalarının yapımını tamamlamak üzereyiz. Bahçelievler ve Üçdutlar mahallelerimizde de kısa sürede semt sahalarının yapımına başlayıp gençlerimizin hizmetine sunacağız.” dedi.

(Spor Servisi)