Aşgın, yüzme havuzu inşaatında inceleme yaptı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçim vaatleri arasında yer alan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yapımı süren Ulukavak Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun inşaat çalışmalarını yerinde gördü.

Yapımı devam eden spor tesislerini gezen Belediye Başkanı Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanındaki sentetik yüzeyli nizami futbol sahasını gezdikten sonra Ulukavak’ta yapımı süren yarı olimpik yüzme havuzu inşaatına geçti. Aşgın, buradaki çalışmaları yerinde görürken, yetkililerden bilgi aldı.

Ulukavak’la birlikte, yarı olimpik yüzme havuzlarından biri de Gülabibey Mahallesi Bağcılar semtine yapılıyor.

(Hüseyin AŞKIN)

