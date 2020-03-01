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Aşgın ve Ahlatcı’dan milli haltercilere moral

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Halter Erkek A Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

Aşgın ve Ahlatcı’dan milli haltercilere moral

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Halter Erkek A Milli Takımı’nın kampını ziyaret etti.

01 Mart 2020 Pazar 23:30
Aşgın ve Ahlatcı’dan milli haltercilere moral

2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Erkek A Milli Halter Takımı hazırlıklarını Çorum’da sürdürürken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı kampı ziyaret etti.

Millilerin Anitta Otel’de devam eden kampına gerçekleştirilen ziyarete Prof. Dr. Mehmet Çelik ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay da katıldı. Belediye Başkanı Aşgın ve İl Başkanı Ahlatcı, kamp çalışmalarıyla ilgili olarak Teknik Direktör Raif Özel’den bilgi alırken, milli haltercilere tatlı ikramında bulundular. Aşgın ve Ahlatcı, haltercilerin Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inançlarını dile getirip başarı dileklerinde bulundular.

Millilerin 1 Nisan’da sona erecek kampında Teknik Direktör Raif Özel, antrenörler Mehmet Doğan ve Muammer Şahin nezaretinde Anitta Otel’de sıkı bir antrenman programı uygulayan Halter Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını 1 Nisan’a kadar Çorum’da sürdürecek. Milliler, kamp sonrası Rusya’ya gidip madalya mücadelesi verecekler.

Kampta, 55 kiloda Muammer Şahin, 61 kiloda Ferdi Hardal, Caner Topbaş ve Bünyamin Sezer, 67 kiloda Emrah Aydın, 73 kiloda Danyer İsmaiyov ve Muhammed Furkan Özbek, 81 kiloda Ramazan İlhan ve Batuhan Yüksel, 89 kiloda Eşref Yakut, 109 kiloda Cebrail Acar, +109 kiloda da Yıldıray Kaplan sporcu olarak yer alıyor.

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