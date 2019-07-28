Aşgın: Tesislerde yaşananlardan bizim haberimiz yok

Yeni Çorumspor Kulübü menajeri Oğuzhan Yalçın'ın bir programda Çorumspor tesislerindeki sorunlarla ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili gazetemize konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, anlatılan bu sorunlarla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyledi.

Oğuzhan Yalçın'ın yaptığı açıklamalar sonrası, kendisine dün konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Başkan Halil İbrahim Aşgın, "Orada bir sorun varmış, maalesef bu sorunu sizlerden öğreniyoruz" diyen Aşgın, " O tesisler belediyemizin tesisleridir, bir sorun varsa onu çözecek olan bizleriz. Olmuş olan olumsuzlukları tabi ki bundan önce olduğu gibi yine biz çözeceğiz. Tesis bizim tesisimiz" dedi.

Çorum Belediyesi tesislerinin yüklenici firmadan geçici kabulün yapıldığını ancak kesin kabulün henüz yapılmadığını belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, tesislerdeki yüklenici firmadan kaynaklanan hataları firma yetkililerine ileteceklerini, ne tür aksaklık varsa, aksaklıkların giderileceğini de sözlerine ekledi.

(Elvan YILMAZ)