Aşgın: “Sonuna kadar takımımızın yanındayız”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK’nın önceki akşam Sakaryaspor’la sahasında oynadığı maçı izledi. Karşılaşma öncesinde kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Aşgın, “Takımımızın ve teknik kadromuzun sonuna kadar yanındayız. İnşallah 3 puanı alacağız. Başarılar Çorum FK” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, maçtan sonra da diğer protokol mensuplarıyla birlikte Çorum FK’yı alkışladı.

(Hüseyin AŞKIN)

