Aşgın, olimpiyat ikincisi Esma Gökülü’yü altınla ödüllendirdi

Esma Gökülü’yü makamında kabul eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı açıklamada, “Brezilya’da, ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazandığı başarıyla da göğsümüzü kabartan Esma Gökülü kardeşimizi, tebrik ediyorum.

Kendisi aslen Konyalı ama, bizim kulübümüzün sporcusu. Çorum’u ve ülkemizi temsil etti. Göğsümüzü kabarttı. Azmi ve kazandığı başarı, inşallah tüm sporcularımıza örnek olur. Yine, engelli tüm kardeşlerimiz için de iyi bir örnek olacaktır. Kendisini, hocalarımızı ve başarısında katkısı bulunan herkesi tebrik ediyorum. Kendisinden, daha büyük başarılar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın, konuşmasının ardından Esma Gökülü’yü cumhuriyet altını ile ödüllendirdi. Esma Gökülü ise yaptığı konuşmada, kendisine ve tüm sporculara verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederken, “Budan sonraki hedefim, şampiyonluk” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

