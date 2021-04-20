Aşgın, kickboksçu Uğurlu’yu tebrik etti

Geçtiğimiz günlerde Antalya-Kemer’de düzenlenen ve 28 ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı Uluslararası Türkiye Açık (Turkish Open) Avrupa Kupası Kickboks Turnuvası’nda, büyük erkekler 57 kilo K1 kontakta üçüncü olan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kickboksçusu Abdussamet Uğurlu, antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’ın da hazır bulunduğu ziyarette Uğurlu’yu tebrik eden Belediye Başkanı Aşgın, başarılarının devamını diledi.

(Bülent USLU)

