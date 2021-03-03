Aşgın, Eğer’i ziyaret etti

Beraberinde, başkan yardımcılarından Alper Zahir ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ziyarette bulanan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il müdürü Haşim Eğer’le bir süre görüşürken, daha sonra müdürlük bünyesindeki birimleri gezdi.

Ziyaretle ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, kendi sosyal medya hesabından fotoğraf ve bilgi notu paylaştı. Eğer, “Belediye Başkanımız Sayın Dr.Halil İbrahim AŞGIN İl Müdürlüğümüzü ziyaret ettiler. Güzel bir spor sohbeti gerçekleştirdik. Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)