ASGD’de Rıfat Kara dönemi

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu yapıldı. Gazetemiz spor muhabiri Rıfat Kara, derneğin yeni başkanı oldu.

Merkezi Bursa’da bulunan ve Türkiye’nin birçok ilinde şubesi olan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin, pandemi nedeniyle yapılamayan genel kurulları devam ediyor. Kongre yapan illerden biri de Çorum oldu.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda (ÇASKF) yapılan genel kurula bugüne kadar olduğu gibi yine tek liste ile girildi. Rıfat Kara başkanlığındaki liste, 3 yıllığına Çorum Şubesi’nin yeni yönetimi oldu.

Rıfat Kara başkanlığındaki yeni yönetimde, Hüseyin Aşkın, Halil Öztürk, Ali Atan ve Yusuf İslam Kaya yer aldı.

Başkanlık görevini Halil Öztürk’ten devralan Çorum Şubesinin yeni Başkanı Rıfat Kara, spor taban birlikleri ile uyum içerisinde Çorum sporuna hizmet vermeye ve spor gazetecilerinin sorunlarını gündeme taşıyıp hak arayışı içerisinde olacaklarını kaydetti.

ATEŞ’İN YERİNE KAYA

ASGD Çorum Şubesi’nin olağan genel kurulunda, Rıfat Kara başkanlığında göreve seçilen yönetimde, önceki dönem Halil Öztürk başkanlığındaki yönetimden tek değişiklik oldu.

Halil Öztürk başkanlığındaki yönetimde sekreter olarak görev yapan Okan Ateş, meslekten ayrılması nedeniyle yeni yönetimde yer almadı. Ateş’in yerine, Yusuf İslam Kaya, yönetime giren yeni isim oldu.

GÖREV PAYLAŞIMI YAPILDI

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Çorum Şubesi’nin olağan genel kurulunda Rıfat Kara başkanlığında oluşan yeni yönetim, kendi arasında görev paylaşımı da yaptı.

ASGD Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre, yeni yönetimde, gazetemiz spor yazarı Hüseyin Aşkın başkan yardımcılığına getirilirken, önceki başkan Halil Öztürk muhasip, Ali Atan sekreter olarak görevlendirildi. Yönetimin yeni ismi Yusuf İslam Kaya da yönetim kurulu üyesi oldu.

(Spor Servisi)

