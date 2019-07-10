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ASGD Orta Kuşak’ta finalin adı konuyor

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şubesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda çeyrek finallerin de tamamlanmasından sonra gözler yarı finale çevrildi. Bugün Mimarsinan Sahasında oynanacak yarı finaller sonunda finalistler belli olacak.

ASGD Orta Kuşak’ta finalin adı konuyor

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Çorum Şubesi tarafından bu yıl 24.’sü düzenlenen 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda çeyrek finallerin de tamamlanmasından sonra gözler yarı finale çevrildi. Bugün Mimarsinan Sahasında oynanacak yarı finaller sonunda finalistler belli olacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:32
ASGD Orta Kuşak’ta finalin adı konuyor

Yarı finalin ilk maçında saat 18.00’de Fenomen AVM ile Bal Kardeşler karşılaşacak. Saat 19.30’da başlayacak maçta ise, Alacaspor ile ÇESOB Yağmur Tur karşı karşıya gelecek.

Maçlarda normal sürenin berabere bitmesi halinde yine direkt penaltı atışlarına geçilecek.

Yarı finalin galipleri 13 Temmuz Cumartesi günü Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda şampiyonluk için karşı karşıya gelecek. Bu yıl da üçüncülük maçı oynanmayacağından, şampiyon olan takımın yarı finalde yendiği takım üçüncülük kupasının sahibi olacak.

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