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ASGD de faaliyetleri erteledi

Merkezi Bursa’da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin (ASGD) Şube Başkanları toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi.

ASGD de faaliyetleri erteledi

Merkezi Bursa’da bulunan Anadolu Spor Gazetecileri Derneği’nin (ASGD) Şube Başkanları toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:39
ASGD de faaliyetleri erteledi

ASGD Genel Başkan İbrahim Erdoğan ve illerdeki şu başkanları önceki akşam telekonferans yoluyla bir toplantı yaptılar. Toplantıya Çorum Şube Başkanı Halil Öztürk de katıldı. Genel Başkan İbrahim Erdoğan açılış konuşmasında yaşanılan süreç ile ilgili bilgiler verdi. Erdoğan, ASGD olarak iki ay içinde yapacakları ve tüm hazırlıklarını tamamladıkları iki uluslararası projenin koronavirüs saygını nedeni ile ertelendiğini açıkladı.

Erdoğan, Haziran ayında yapmayı planladıkları Genel Merkez Kongresini ise Bakanlığın onay vermesinden sonraki süreçte yeniden belirleyeceklerini söyledi.

Toplantıda daha sonra tüm şube başkanları illerindeki salgınla ilgili bilgiler verdiler. ASGD Çorum Şubesi Başkanı Halil Öztürk de Çorum’da salgınla ilgili rakamlarla ilgili bilgiler verdi ve tüm insanlığın biran önce bu salgından kurtulmasını diledi.

Genel Başkan İbrahim Erdoğan önümüzdeki haftalarda bu toplantıdan devam etmesi ve şube başkanlarının yanında diğer yönetim kurulu üyelerinin de katılarak daha yüksek katılımlı olması dileğinde bulundu.

(Rıfat KARA)

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