Artun, rakip oldu

Yeni Çorumspor’dan ayrıldıktan sonra transfer tekliflerini değerlendiren Artun Akçakın’ın, Yeni Çorumspor’un ligdeki rakiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile anlaştığı belirtildi. 26 yaşındaki golcü futbolcunun, Mersin temsilcisi ile 1+1 yıllığına anlaştığı ve takımının Bolu’daki kampına katıldığı kaydedildi.

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nin altyapısında yetişen Artun, geçen sezonun ilk yarısını Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarısını ise Kastamonuspor’da geçirirken, toplamda 31 resmi maça çıktı. Golcü futbolcu bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı.