“Artık yokuz”

Şanlıurfaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, kulübün futbol sahnesinden çekildiği ve yeni sezonda maçlara çıkmayacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Türkiye Futbol Federasyonunun 08.07.2020 tarihinde almış olduğu karar ile 51 yıllık kulübümüz 2. ligden 3. lige düşmüştür.

TFF’nin almış olduğu ve defalarca değiştirilmiş radikal kararın matematiksel olarak küme düşmeyi garantilemiş ve yaşanan pandemiden dolayı iptal edilen 2. ve 3. ligler için alınan vahim kararın Şanlıurfaspor’umuz için alınmış bir karar olarak görmekteyiz.

Mart ayınca ertelenen tüm ligler sonucunda birkaç defa liglerin nasıl oynanacağı ile ilgili açıklamalar yapıldı ve sürekli yapılan açıklamalar değiştirildi.

En son alınan ve TFF Genel sekreterliğinden kulübümüze gelen yazıda Şanlıurfaspor’umuzun matematiksel olarak 3. lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi.

Şimdi tüm spor kamuoyuna soruyoruz? Liglerde matematiksel olarak küme düşen tek takım Şanlıurfaspor mu? Hiç mi puan durumuna bakmadan bu kararı aldınız?

2. lig kırmızı grupta kalan tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor’u niye düşürmediniz? Kalan 6 maçta en yakın rakibi ile arasında 6 puan fark olan Gümüşhanespor’u ligde tutarken Şanlıurfasporu niye düşürüyorsunuz?

Biz Şanlıurfaspor Kulübü olarak bu kararın altında art niyet olduğunu düşünüyoruz.

Tüm Urfalılara yapılan bu hakaretten dolayı; bu ahlaksız, iğrenç ve mide bulandırıcı Nihat Özdemir başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında gelecek senede maçlara çıkmayacağımızı belirterek Şanlıurfaspor Kulübü olarak Türk futbolundan çekiliyoruz. Artık tüm Şanlıurfaspor düşmanları sevinebilir.”

(Spor Servisi)