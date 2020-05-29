Artık üç yerine beş değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin yeniden başlayacak olması üzerine, “futbola dönüş” için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu doğrultuda 12 Haziran’da başlayacak olan Süper Lig maçları öncesinde TFF Yönetim Kurulu ve TFF Sağlık Kurulu kulüplerin talepleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

DÜŞME VAR

TFF Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı ile gerçekleştirilen toplantıda Süper Lig’den 7 kulüp tarafından sözlü olarak gündeme getirilen bu sezon küme düşmenin kaldırılmasına dair öneriyi değerlendirdi. Sonuç olarak, FIFA ve UEFA'nın her zaman altını çizdiği gibi şampiyonun ve küme düşen takımların sportif sonuçlarla belirlenmesi uygun bulundu ve sezonun ilan edilen mevcut statüde tamamlanması yönünde fikir birliğine varıldı. Yani, “küme düşme kaldırılsın” önerisi reddedildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 5’E ÇIKTI

Toplantıda, futbolcu sağlığını korumak amacıyla IFAB tarafından kabul edilen ve ülke federasyonların takdirine bırakılan 5 oyuncu değişikliği konusunda talimat düzenlemesi yapılarak sezonun geride kalan lig ve kupa maçlarında söz konusu uygulamaya geçilmesi kararı alındı.

Bu değişiklikler devre arası hariç olmak üzere oyunu kesintiye uğratmamak adına, müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek. Böylece kulüpler bir maçta daha fazla oyuncuyu kullanma şansına sahip olacak.

TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı bu kararların koranavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve oynatılmasına karar verilen tüm ligleri kapsaması bekleniyor.

(Spor Servisi)