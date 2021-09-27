‘Artık seri yakalamamız lazım’

Turgutluspor maçına 3 puan parolası ile çıktıklarını belirten deneyimli teknik adam, maçın başında 10 kişi kalmalarından dolayı 1 puanın da iyi bir sonuç olduğunu söyledi. Sakaryaspor maçının bir benzerini oynadıklarını ifade eden Yıldırım, "Maçın başında gördüğümüz kırmızı kart bize fazlasıyla zarar verdi. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Birkaç tane de pozisyonumuz var. Sakarya maçında olduğu gibi iyi bir mücadele ortaya koyduk. Akabinde deplasmandan 1 puan aldık. Bakıldığı zaman deplasmandan 1 puanla dönmenin iyi olduğunu düşünüyoruz. 3 puan parolası ile başladığımız maçtan 1 puan alarak Çorum'a döndük. Artık Serik Belediyespor maçına odaklandık. Turgutluspor maçını unuttuk artık kafamızda Serik Belediyespor maçı var. Mutlak kazanmamız gereken maçlardan bir tanesi. Artık takımın bir şekilde seri yakalaması lazım. Çünkü şampiyonluk hedefi olan bir takımız bu seriye de çok ihtiyacımız var. İnşallah taraftarımızın desteği ile serinin ilk başlangıcını yapmak istiyoruz. Bu maçın ardından 6’da 6, 7’de 7 yapacak güçte bir takımız. Bu maçları da takım halinde daha çok ciddiye alarak, daha çok mücadele ederek, daha çok koşarak ve en önemlisi takımı eksik bırakmayarak kazanmak istiyoruz” dedi.

(Rıfat KARA)

